Geraint Thomas ziet af van deelname aan Vlaamse klassiekers

Geraint Thomas verklaarde in november nog dat hij openstond voor het idee om dit voorjaar de Vlaamse klassiekers te rijden. De winnaar van de E3 Harelbeke van 2015 zou het niet erg vinden om iets anders te doen dan de Grote Rondes. Na de Volta ao Algarve ziet hij echter af van deze plannen.

Volgens Thomas was het geen makkelijk besluit om de Vlaamse klassiekers links te laten liggen, vertelt hij in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Een beslissing met pijn in het hart, maar door een blessure in deze winter is mijn conditie nog niet goed genoeg voor de kasseiklassiekers. Ik wil er enkel rijden als ik goed genoeg ben”, licht hij toe.

De eerstvolgende koers van Thomas, die in de Algarve zijn ploeggenoot Daniel Martínez naar het podium zag rijden, wordt Tirreno-Adriatico (7-13 maart). “Nadien ligt de focus op de Waalse Pijl (20 april), Luik-Bastenaken-Luik (24 april) en de Ronde van Romandië (26 april-1 mei) om mij via de Ronde van Zwitserland (12-19 juni) klaar te stomen voor de Tour de France (1-24 juli).”