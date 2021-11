Geraint Thomas mogelijk weer in de klassiekers: “Ik zou het niet erg vinden om iets anders te doen”

Het waren moeizame onderhandelingen maar het ziet ernaar uit dat Geraint Thomas komend jaar gewoon weer voor INEOS Grenadiers koerst. De Tourwinnaar van drie jaar geleden weet nog niet hoe zijn plannen voor volgend seizoen eruit zien maar staat open voor het idee om de klassiekers te rijden, laat hij weten in gesprek met Cyclingnews.

“Ik zou het niet erg vinden om iets anders te doen, vooral nu ik in de laatste paar jaar van mijn carrière kom”, vertelt Thomas. De 35-jarige Brit richtte zich de afgelopen seizoenen met succes op het rondewerk. Zo stond hij in 2018 en 2019 twee jaar na elkaar op het podium van de Tour. Ook reed hij in Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië en het Critérium du Dauphiné naar de overwinning of eindigde hij minstens bij de beste drie.

In de jaren daarvoor werd Thomas juist een mooie toekomst toegedicht in de klassiekers, vooral na zijn zege in de E3 Harelbeke van 2015. “Het belangrijkste is genieten van het wielrennen en ik wil zo veel mogelijk koersen als ik kan. Ik moet de routes van de Grote Rondes nog bekijken om te beslissen of dat iets is wat ik wil doen, of dat ik misschien iets anders ga doen. Maar ik wil er gewoon van genieten”, aldus de Brit.