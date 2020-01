Geraint Thomas wil na carrière meedoen aan Ironman woensdag 15 januari 2020 om 18:51

Geraint Thomas overweegt om zich na zijn carrière op de triatlonsport te storten. De 33-jarige Brit vertelde volgens Cyclingnews tijdens een evenement in Californië dat hij nog drie of vier jaar wil blijven koersen, voordat hij zich stort op een nieuwe uitdaging.

De winnaar van de Tour de France 2018 is geïnspireerd door triatleet Cameron Wurf, waarmee hij de afgelopen maand in Californië trainde. Oud-renner Wurf maakte jaren deel uit van het profpeloton en voltooide in 2015 zijn eerste Ironman. Hij wordt gecoacht door Team Ineos’ hoofdtrainer Tim Kerrison.

Thomas denkt al na over nieuwe doelen na zijn carrière. “Ik denk dat ik iets nodig heb wanneer over drie of vier jaar stop”, aldus de Ineos-renner. “Stoppen en niets hebben zou moeilijk zijn, dus waarom niet een Ironman?” vraagt hij zich af. De Ironman is de naam van een wedstrijdenserie van de klassieke langeafstandstriatlon.

“Ik heb als kind gezwommen en ik heb een paar triatlons gedaan. Wanneer ik stop als beroepsrenner, wil ik zeker een Ironman doen. Of misschien een paar,” kondigt hij aan. “Ik ga eerst naar Wales. Het fietsparcours zou daar vrij moeilijk moeten zijn, dus dat zou in mijn voordeel kunnen spelen”, stelt hij.

Vooralsnog richt Thomas zich op de wielersport. De Tour de France is in 2020 opnieuw zijn hoofddoel. Hij dit jaar maakt zijn seizoensdebuut in de Tour de Provence of de Ronde van de Algarve. Daarna staan in aanloop naar de Tour Tirreno-Adriatico, de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland op zijn programma.