Geraint Thomas wil in 2020 niet als kopman naar Giro donderdag 19 december 2019 om 09:02

Geraint Thomas is niet van plan om in 2020 als kopman van Team Ineos naar de Giro d’Italia te gaan. De Britse klassementsrenner zet alles op de Tour de France. “Ik ga niet alleen naar de Giro om daar kopman te zijn en maar 95% gemotiveerd te zijn”, zegt Thomas tegen The Guardian.

“Je moet je plek kennen in de ploeg en weten waar je motivatie ligt”, aldus de Tour de France-winnaar van 2018. “Je zal echt all-in moeten gaan. Ik zou heel graag een keer gaan voor de Giro d’Italia, maar volgend jaar zijn mijn ogen weer gericht op de Tour.”

De definitieve programma’s bij Team Ineos zijn nog niet opgesteld. Met Egan Bernal en de herstellende Chris Froome heeft de Britse miljoenenploeg naast Thomas nog twee oud-Tourwinnaars, die ook naar Frankrijk willen als kopman. Thomas heeft zijn voorkeur al uitgesproken. “Ik wil de Tour rijden. Alles moet nog bevestigd worden, maar op dit moment lijkt het erop dat ik alles op de Tour ga zetten.”

‘Bernal kan nog 10-12 jaar meedoen om de Tourzege’

De laatste jaren gaat de samenwerking tussen de kopmannen goed, weet de Welshman nog. “We gaan het doen zoals we dat eerder hebben gedaan. Toen ik won, was Froome derde. Toen Egan won, werd ik tweede. We waren open en eerlijk tegen elkaar en daardoor konden we allebei op het podium finishen in Parijs”, beschrijft Thomas.

Thomas geeft toe dat hij het frustrerend vond dat Bernal opeens opdook en afgelopen seizoen de Tour won. Eerder moest Thomas zich jarenlang in dienst stellen van Chris Froome. “Om eerlijk te zijn, ja”, aldus Thomas. “Als er betere renners in de ploeg zijn, is het overduidelijk. Je moet als ploeg samenwerken, maar Froome en Bernal zijn speciale gasten. Chris is de beste ronderenner van zijn generatie en Bernal, om op je 22ste de Tour de winnen… Hij kan nog tien of twaalf jaar meedoen om de eindzege. Maar gelukkig zal ik altijd die ene eindzege op mijn naam hebben.”