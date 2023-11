maandag 13 november 2023 om 09:03

Geraint Thomas werkt aan ‘drinkconditie’ in off-season: “Was twaalf van de veertien nachten dronken”

Het is geen geheim dat Geraint Thomas niet vies is van een biertje. Tijdens het wielerseizoen houdt de Brit zich in, maar in zijn off-season neemt hij het er flink van. “Ik denk dat ik de afgelopen twee weken twaalf van de veertien nachten dronken ben geweest”, zei hij in gesprek met Cyclingnews.

“Sinds ik terug ben in Cardiff, is het crazy geweest”, aldus de 37-jarige renner van INEOS Grenadiers. “Dit is de manier waarop je je vrienden ontmoet. Zo van: wil je afspreken? Ja, laten we wat gaan eten, of gewoon naar de kroeg gaan. Ik drink niet tijdens het seizoen, of hoogstens één drankje. Maar buiten het seizoen laat je jezelf gaan.

“Zeker, in het begin kun je niet zoveel aan, maar ik heb het gevoel dat ik nu weer een goede drinkconditie heb. Ik weet niet of het een Britse of een Australische mentaliteit is, de cultuur van gewoon uitgaan en dronken worden als je jong bent. Dat blijft bij je en is mijn manier van sociaal doen. Ik heb die uitbarsting nodig, want nu denk ik: mate, ik moet echt weer op de fiets stappen en structuur krijgen.”

Jongere generatie

Thomas stelt dat de jongere generatie wielrenners het off-season op een andere manier beleeft. “Ik heb het gevoel dat ik van mijn tijd heb kunnen genieten. Het komt zelden voor dat een jonge renner echt drinkt”, zei hij. “Niet dat je iets moet drinken om plezier te hebben. Maar het laat het verschil in mentaliteit zien: alles wordt gemeten en ze zijn er twaalf maanden per jaar mee bezig. Zelfs buiten het seizoen zijn ze er allemaal mee bezig. Ze fietsen nog steeds of lopen marathons.”

Gewicht

Thomas heeft zich de afgelopen periode niet te veel druk gemaakt om het volgende seizoen. Er zijn dan ook behoorlijk wat kilo’s bijgekomen. Momenteel weegt hij 75 kilo, maar hij wil weer terug naar 68.5 kilo. “Het is niet zo dat je het in een paar weken kunt doen, dat het dan – bam – zomaar weg is. Dat maakt het lastiger”, aldus Thomas. “En je moet ook op gewicht blijven.”

“Het is belastend, het is 24/7, weet je? Training is gemakkelijk, want ik hou van fietsen, ik geniet van mezelf pijnigen en intervallen doen. Bovendien is het maar voor een beperkt deel van de dag. Maar dit gaat constant door.”