maandag 23 oktober 2023 om 13:08

Geraint Thomas (37) verlengt contract bij INEOS Grenadiers met twee jaar

Geraint Thomas blijft de komende jaren voor INEOS Grenadiers koersen. De 37-jarige renner heeft zijn contract bij de Britse formatie verlengd tot eind 2025. “Hoewel je nooit ‘nooit’ moet zeggen, heb ik in mijn hoofd dat dit mijn laatste contract is”, zegt hij op de site van INEOS Grenadiers.

“INEOS Grenadiers is altijd mijn tweede thuis geweest en ik hou er nog steeds van om te koersen, dus ik heb er nooit aan gedacht om iets anders te gaan doen”, schrijft de Tourwinnaar van 2018 op zijn eigen sociale media. “Nu moeten we besluiten welke wedstrijden ik volgend jaar ga rijden…”

Ook in zijn podcast, The Geraint Thomas Cycling Club, vertelde Thomas over zijn contractverlening. “Ik ben superblij. Ik ben 37. Dat is aardig oud voor een professioneel atleet. Maar ik vind dat ik nog behoorlijk presteer, los van de Vuelta. Maar kijk naar de Giro, waar ik nog vrij succesvol was. Ik was heel dichtbij de overwinning. En ik hou nog heel erg van trainen en koersen. (…) Ik zat te denken aan één jaar, maar ik zei tijdens de onderhandelingen: waarom niet twee? Twee dagen later kwamen ze terug en zeiden ze: ‘Twee jaar is prima.'”

Thomas kwam in 2010 bij Team Sky, de voorloper van INEOS Grenadiers. Afgelopen jaar, in zijn veertiende jaar voor de ploeg, betwistte hij zowel de Giro d’Italia als de Vuelta a España. In Italië reed de Brit lang in het roze en eindigde hij uiteindelijk als tweede, achter Primoz Roglic. Het was de derde keer dat hij op het podium stond van een grote ronde. In 2018 won hij dus de Tour de France, een jaar later eindigde hij als tweede in La Grande Boucle.