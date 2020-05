Geraint Thomas verruilt Wales voor Monaco vanwege lockdown maandag 11 mei 2020 om 14:56

Geraint Thomas heeft ervoor gekozen om zijn voorbereiding op de Tour de France voort te zetten in Monaco. De Tourwinnaar van 2018 vertelde in een Q&A met Wiggle dat hij daar zich beter op de Tour de France kan voorbereiden dan in zijn thuisland Wales, waar er strenge maatregelen gelden.

In Wales mogen wielrenners er eens per dag op uit, maar is het advies om dicht bij huis te blijven. Thomas maakte daarom de afgelopen week veel gebruik van zijn hometrainer. “Maandag keer ik terug naar Frankrijk. Daar zal ik op dit moment weer buiten op de weg kunnen trainen”, vertelde hij.

Thomas heeft naast zijn thuisbasis in Wales ook een verblijf in Monaco. Het is daar toegestaan om de grens over te steken richting Frankrijk, zodat hij ook in de heuvels rond Nice kan trainen. In Frankrijk zijn sinds vandaag de maatregels versoepeld. Voor het eerst sinds 17 maart kunnen wielrenners weer voor een rit naar buiten, zolang ze binnen een afstand van honderd kilometer van huis blijven.

De afgelopen weken verliepen voor Thomas anders dan normaal. “Tot nu toe stonden mijn trainingen vooral in het teken van onderhoud. Het was een kwestie van een beetje fit blijven en proberen om niet te zwaar te worden. Iedereen zit thuis opgesloten. Je kan dan een beetje verveeld raken door meer te eten en gewicht aan te komen. Zeker wanneer te niet zo hard traint als normaal”, aldus Thomas.

De 33-jarige Thomas is één van de kopmannen van Team INEOS voor de Tour de France, die vanaf 29 augustus op de planning staat. Hij verwacht nog voldoende tijd te hebben om zijn conditie richting de Tour aan te scherpen. “Het duurt nog 15 weken tot de Tour. Het gaat er nu meer om mentaal fris te blijven en de komende drie, vier maanden aan de slag te gaan,” oordeelt hij.