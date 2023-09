dinsdag 26 september 2023 om 13:29

Geraint Thomas: “Remco haat Jumbo en Jumbo haat Remco, dat gaat toch niet werken?”

Geraint Thomas kan zich een fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step niet voorstellen. Dat liet hij weten in zijn podcast Watts Occurring. “Het enige wat ik nu zou zeggen is: Remco haat Jumbo en Jumbo haat Remco, dat gaat toch niet werken?”, aldus de Tourwinnaar van 2018.

“Je zou eens moeten horen wat Roglic over Remco zegt”, vervolgde hij. “Ik wil geen geruchten starten, ik zeg het alleen maar. Het enige wat ik me afvraag, is: waarom zou Jumbo dit willen? Ze hebben net de drie grote ronden gewonnen (…). Hoe kan je geen sponsor vinden als je twee keer de Tour hebt gewonnen en je het afgelopen seizoen hebt gedomineerd? Je hebt de grootste renners. Het is triest, als het waar is.”

Thomas gelooft niet dat Jumbo-Visma meer budget nodig heeft om op te boksen tegen UAE Emirates en zijn eigen ploeg INEOS Grenadiers. “Ik weet niet wat wij hebben, maar er zitten wel limieten op. Bij Sky konden ze meer geld krijgen indien nodig. Er is afgelopen jaren veel gezegd over budgetten, maar het is makkelijk om te zeggen dat INEOS het grootste budget heeft. En dan zeggen ze van: ‘Ja, we doen het goed, maar we hebben een klein budget.’ Snap je? Die drie teams hebben allemaal grote budgetten. Als je Wout van Aert, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss en Dylan van Baarle hebt, heb je wel een beetje cash op de bank staan.”

Gevolgen fusie

Een fusie zou ook grote gevolgen hebben voor veel renners en de staf van beide ploegen, denkt Thomas. “Als twee ploegen fuseren, komt het wel goed voor de grote namen. Maar de helft van de banen zal verloren gaan. Je kunt maar het maximale aantal renners hebben en je gaat ook geen 24 soigneurs in dienst nemen. Veel mensen zullen hun baan verliezen. Dat zou ook triest zijn om te zien.”

Thomas stelt dat teveel toppers in een team ook voor problemen kan zorgen. “Stel dat Roglic volgend jaar de Tour wil winnen, nu hij de Giro en Vuelta heeft gewonnen. Gaat Vingegaard hem in het team willen? Als Roglic niet in het team komt, krijg je een ongelukkige renner. Daarnaast zit je met iemand als Kuss, die net de Vuelta heeft gewonnen. En dan zou Remco er nog bij komen.” Daarop antwoordde podcastgenoot Luke Rowe grappend: “Hij (Evenepoel, red.) kan in het B-team.” De twee hadden eerder de optie besproken dat de ploeg zou worden opgedeeld in een A-team en een B-team.