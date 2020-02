Geraint Thomas na Algarve: “Ik voel me beter dan vorig jaar” maandag 24 februari 2020 om 14:31

Voor Geraint Thomas was de Volta ao Algarve zijn eerste wedstrijd van het seizoen, maar de Tourwinnaar van 2018 kon zoals verwacht niet meestrijden om de eindzege. Toch kijkt de renner van Team Ineos tevreden terug op zijn Portugese avontuur. “Ik voel me beter dan vorig jaar, dat staat buiten kijf”, zo citeert het Britse Cyclingnews.

Thomas besloot de Ronde van Algarve als 21e, na een twaalfde plaats in de afsluitende tijdrit. “Het is geen verrassende uitslag, maar je hoopt natuurlijk altijd mee te doen voor de zege. Ik heb in de winter echter geen intensieve dingen gedaan, waardoor er toch sprake was van een enorme overgang.”

“Je merkt het vooral tijdens de vlakke etappes, als de renners bijvoorbeeld versnellen na een bocht. Ik heb echter goed kunnen trainen en het is nu zaak om verder te werken”, aldus Thomas, die in het verleden succesvol was in kortere rittenkoersen als de Volta ao Algarve. De Brit won de Portugese rittenkoers zelfs in 2015 en 2016.

“De focus ligt nu veel meer op de maand juli”

“Ik zit nu in een totaal andere situatie, aangezien ik de Tour de France heb gewonnen. Na het winnen van de Tour zijn wedstrijden als de Volta ao Algarve, met alle respect, niet meer zo belangrijk. De focus ligt nu veel meer op de maand juli. Het is leuk als je goede resultaten boekt in aanloop naar de Tour, maar ik heb vertrouwen in wat ik doe.”

Thomas werd ook nog gevraagd naar zijn ploeggenoot Chris Froome, die zondag zijn langverwachte rentree maakte in de UAE Tour. “Het is goed om hem weer terug te zien in het peloton. Het is fenomenaal hoe hij de situatie heeft omgedraaid. Hij heeft ontzettend hard gewerkt”, is hij lovend over de viervoudig Tourwinnaar.