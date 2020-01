Geraint Thomas kiest weer voor Zwitserland in aanloop naar Tour zaterdag 11 januari 2020 om 18:05

Geraint Thomas zal net als vorig jaar de Ronde van Zwitserland rijden in aanloop naar de Tour de France, zo heeft Team Ineos laten weten in een persbericht. De Tourwinnaar van 2018 zal verder deelnemen aan Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië.

Het is nog niet zeker waar Thomas zijn seizoen zal beginnen, maar de kans is aanwezig dat hij zijn seizoensdebuut maakt in de Volta ao Algarve. Voor de 33-jarige ronderenner – die momenteel in California is voor een trainingsperiode – staat alles in het teken van de Ronde van Frankrijk.

Thomas zal dan ook niet aan de start staan van de Ronde van Italië. “Ik zou heel graag een keer gaan voor de Giro d’Italia, maar dit jaar zijn mijn ogen weer gericht op de Tour. Ik wil de Tour rijden. Alles moet nog bevestigd worden, maar op dit moment lijkt het erop dat ik alles op de Tour ga zetten.”