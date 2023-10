zaterdag 7 oktober 2023 om 09:39

Geraint Thomas: “Jumbo-Visma heeft ons overvleugeld, maar UAE Emirates niet”

INEOS Grenadiers-renner Geraint Thomas zag zijn ploeg de afgelopen jaren grondig veranderen, van de absolute superformatie die meerdere grote rondes per jaar won, tot een ploeg die qua grote rondes al sinds 2021 droog staat. “We zijn een ploeg in transitie om verschillende redenen, maar we gaan nu in de juiste richting”, vindt Thomas in zijn Watts Occuring Podcast.

De Tourwinnaar van 2018 verklaart de troonwisseling vooral door enkele opvallende personeelswissels. “Dave Brailsford heeft zijn rol binnen de ploeg zien veranderen door gezondheidsproblemen, en daarnaast zijn een aantal mensen met een sleutelrol weggegaan. Fran Miller, Rod Ellingworth, Tim Kerrison: wanneer je naar het lijstje van mensen die vertrokken zijn kijkt, is dat toch geen kleine verandering.”

De gouden jaren van INEOS Grenadiers lijken voorlopig dan ook achter ons te liggen. “We zijn duidelijk overvleugeld. We staan nog steeds ons mannetje, maar er zijn één of twee ploegen beter. Het is altijd lastig om aan de top te staan, want andere ploegen doen er alles aan om je van de troon te stoten. We’ve changed from the hunted to the hunter, en nu is het aan ons om het die ploegen weer lastig te maken”

“Dat Jumbo-Visma ons voorbij is gegaan in de pikorde, is duidelijk. Maar over UAE Emirates zou ik dat niet durven zeggen. Als je Tadej Pogacar uit die ploeg wegdenkt, hebben ze natuurlijk nog wel een aantal heel sterke renners. Maar kijk naar de Vuelta, ze vielen totaal niet op.”