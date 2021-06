Geraint Thomas: “Jammer dat Porte en Hart tijd verliezen”

Met Richie Porte, Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas leek INEOS Grenadiers vier klassementstroeven te hebben in aanloop naar de Tour de France, maar na een dag blijven alleen Carapaz en Thomas vooraan in het klassement over. “Jammer dat Porte en Hart tijd verliezen”, vertelt Thomas na afloop.

“Het was een uitdagende dag met de valpartijen. Ik had geen idee wie er bij betrokken waren, want mijn focus lag bij het op de fiets blijven zitten. De laatste klim begon ik iets te ver van achteren, omdat ik dacht later wel op te kunnen schuiven. Maar dat lukte niet omdat Alaphilippe al zo vroeg aanviel. Daardoor gingen we de hele tijd voluit.”

“Ik maakte het zo wel lastig voor me”, eindigt hij. “Maar uiteindelijk is alles meegevallen. Ik voel me nooit echt honderd procent in de eerste etappe, dus ik ben blij dat ik zonder schade de finish heb gehaald.”