Geraint Thomas is ‘kapot’ van nederlaag, maar: “Roglic verdient het echt”

Geraint Thomas had de eindzege van de Giro d’Italia binnen handbereik, maar op de voorlaatste dag reed Primoz Roglic hem uit het roze. De Brit van INEOS Grenadiers vatte het sportief op. “Maar mensen als jij moeten stoppen met me ermee lastig vallen, man, anders word ik emotioneel”, zei hij met een lach tegen Adam Blythe van Eurosport.

“Ik had oké benen tot halverwege de klim”, vertelt Thomas over de klimtijdrit naar de Monte Lussari. “Ik wil geen excuses zoeken, maar de afstelling van de tijdritfiets is anders. Ik had niet het gevoel dat ik echt door kon trappen. Het is mooi om nog met dit verschil te verliezen. Met een seconde of zo was nog erger geweest. Hij sloeg me tenminste echt kapot. Om eerlijk te zijn: Roglic verdient het echt. Hij had mechanische pech en pakt alsnog veertig seconden op me. Chapeau aan hem.

Voorafgaande aan de Giro werd Thomas niet tot de topfavorieten gerekend, want in de voorbereidingskoersen had hij geen enkele keer kunnen wedijveren met de toppers. “Als je dit tegen me had gezegd in februari of maart, had ik je niet geloofd. Nu ben ik er kapot van. Met het seizoen dat ik heb gehad, kan ik heel trots zijn. Ook op de jongens. Zij hebben zo hard gewerkt. (…) Ik wil ook iedereen thuis bedanken en iedereen die hier naartoe is gekomen. Zelfs de Italiaanse fans waren geweldig.”

“Wat is het trouwens met de G’s in deze ronde? Ze worden steeds tweede”, doelde G op zijn ‘naamgenoot’ Derek Gee. Gaat de eerste G zich nu klaarmaken voor de Tour de France? Lachend: “Mate, het is nu voorbij voor mij. Ik ben de komende twee maanden over de zeik.”

