Geraint Thomas: “Het zou leuk zijn wanneer Froome blijft” woensdag 24 juni 2020 om 15:30

Geraint Thomas hoopt dat Chris Froome bij Team Ineos blijft. Dat zegt de Tourwinnaar van 2018 in een interview met de BBC. Froome wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Israel-Start Up Nation, maar Thomas hoopt dat hij voor Ineos behouden blijft.

“We zijn al sinds 2008 elkaars teamgenoten, dus het zou natuurlijk leuk zijn om dat voort te zetten”, aldus Thomas. “We kunnen goed met elkaar overweg en werken goed met elkaar samen. We kunnen eerlijk zijn tegen elkaar. Soms op het brutale af”, geeft hij aan. “Maar wat het ook wordt, het is aan hem om te beslissen. Ik houd me voornamelijk bezig met zo snel mogelijk de volgende heuvel op te gaan.”

Wanneer Froome besluit te blijven, beschikt Team Ineos in de Tour met Froome, Thomas en uittredend winnaar Egan Bernal over drie kanshebbers. Thomas maakt zich niet druk over het feit dat er een overschot aan kopmannen is. “Voor mij is dit hetzelfde als altijd”, zegt Thomas. “Ik probeer in de best mogelijke vorm aan de start te staan. Als een van de jongens beter is dan ik, dan doe ik wat ik moet doen om te helpen. Dat zal andersom ook zo zijn.”

Thomas benadrukt dat deze situatie voor zijn ploeg niet nieuw is en de Britten eerder met dit bijltje gehakt hebben.”Ik denk dat iedereen een eerlijke kans krijgt. Iedereen kan een slechte dag hebben. Dat betekent niet dat hun Tour ineens voorbij is”, zegt de 34-jarige. “We hebben dit al vaker meegemaakt. De eerste keer met Wiggins en Froomey (in 2012, red.) had beter aangepakt kunnen worden, maar daarna zijn we er steeds allemaal professioneel mee omgegaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat het dit jaar niet anders zal zijn.”