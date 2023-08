zaterdag 26 augustus 2023 om 21:41

Geraint Thomas baalt van verlies De Plus: “Het was misschien mijn schuld”

Geraint Thomas verloor al in de openingsploegentijdrit van de Vuelta een belangrijke ploegmaat. “Ik ging als eerste door de bocht waar De Plus viel. Ik ging misschien wat te hard, waardoor hij een risico moet nemen en valt”, aldus Thomas bij Eurosport.

Heel de ploegentijdrit liep het eigenlijk niet lekker bij INEOS-Grenadiers. “Filippo Ganna reed nog lek. En een paar jongens werden heel nerveus na de crash van Laurens, zij wilden zelf natuurlijk ook niet vallen.”

“De regen had een groot effect op onze prestatie, maar dat was hetzelfde voor alle ploegen. Het enige nadeel voor ons was dat het een parcours was waar we onze krachten niet echt kwijt konden. We hadden nochtans de intentie om er vol voor te gaan.”

Het plan vooraf was duidelijk. “Power leveren op de rechte stukken, en voorzichtig in de bochten. Helaas deed ik dat iets te snel, want Laurens is een groot verlies.”