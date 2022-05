Georgia Baker wint tweede etappe Thüringen Ladies Tour

De tweede etappe van de Thüringen Ladies Tour is gewonnen door Georgia Baker. De Australische van BikeExchange-Jayco was woensdag na een rit van bijna 100 kilometer de snelste in de straten van Gera. Baker won een chaotische massasprint. Femke Markus (Parkhotel Valkenburg) was de beste Nederlandse op plek drie.

Een vroege aanval van Katharina Fox werd al na 40 kilometer koers geneutraliseerd. Daarop besloten de Belgische Julie Van de Velde (Plantur-Pura) en de Paraguayaanse Agua Marina Espinola (Canyon-SRAM Generation) weg te rijden. Heel veel voorsprong kregen zij echter niet.

Ruim vijftien kilometer voor de finish, in de heuvelzone op weg naar finishplaats Gera, werden zij dan ook ingerekend. Onder meer klassementsleidster Alexandra Manly probeerde het gat te verkleinen. De Australische zat goed op de voorposten, terwijl achteraan het peloton de deur openstond.

Een ietwat uitgedund peloton stevende zo in dalende lijn af op de finish. In Gera draaide het uit op een onoverzichtelijke massasprint, die uiteindelijk gewonnen werd door Georgia Baker. Maria Giulia Confalonieri (Ceratizit-WNT) moest genoegen nemen met de tweede plaats, voor Femke Markus (Parkhotel Valkenburg).