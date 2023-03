Georgi na solozege in Brugge-De Panne: “Plan was om agressief te koersen”

Pfeiffer Georgi won donderdag de Classic Brugge-De Panne. Voor de 22-jarige Britse betekende dat haar eerste WorldTour-zege en daar was ze zeer blij mee. “Ik had het eerlijk gezegd niet aan zien komen”, zei ze in het flashinterview na afloop.

Toch was er weldegelijk een plan bij Team DSM om koers te maken. “We kwamen hier naartoe met het plan om agressief te koersen en dat deed het hele team ook. Om het ploegenspel dan zo af te maken, is fantastisch”, aldus Georgi, die op zeven kilometer van de streep alleen wegreed uit de eerste waaier.

Dit elitegroepje was ontstaan nadat Team DSM het op de kant gooide in de Moeren, met nog zo’n zestig kilometer te gaan. “Iedereen wist waar het uit elkaar zou gaan. Wij probeerden het zelfs wat eerder, om het peloton wat uit te dunnen. Daardoor was het al zwaar voordat we aan de Moeren begonnen. Ik en Megan (Jastrab, red.) zaten in de eerste waaier. In de laatste ronde probeerden we het opnieuw te breken, zodat we koers konden maken.”

Uiteindelijk begonnen zes rensters aan de ultieme finale. Daarbij ook Elisa Balsamo en Lorena Wiebes, twee van de snelste rensters ter wereld. “We wisten dat we niet met hen naar de streep moesten rijden, want we wisten dat zij behoorlijk snel zijn”, aldus Georgi. “We moesten aanvallen. Megan ging eerst, daarna kon ik gaan. Zij hield de rest vervolgens onder controle.”

De Britse perste er een solo van ruim zeven kilometer uit. “Mijn benen waren behoorlijk moe, maar ik gaf alles tot de streep”, klonk het na afloop. Moeten we Georgi na dit succes ook opschrijven voor de winst in Gent-Wevelgem, de volgende grote kasseiklassieker? “Ik zou niet zeggen dat ik een van de favorieten ben, want we hebben Charlotte (Kool, red.), een hele snelle sprintster. Maar ja, alles kan gebeuren.”

