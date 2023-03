Pfeiffer Georgi rondt formidabel ploegenspel Team DSM af in Classic Brugge-De Panne

Pfeiffer Georgi heeft de vrouwenwedstrijd van de Classic Brugge-De Panne gewonnen. De Britse van Team DSM reed in de finale weg uit de eerste waaier, die ze samen met haar ploeg had geforceerd in de Moeren. Elisa Balsamo klopte Lorena Wiebes achter Georgi in de sprint om plek twee.

De vrouwenwedstrijd van de Classic Brugge-De Panne begon, net als de mannenkoers, met een kleine zeventig kilometer van Brugge naar De Panne. Daarna volgden twee lokale omlopen van 47,9 kilometer. In deze ronde ook de gevreesde passage van de Moeren, waar – zo zagen we woensdag nog – waaiervorming altijd op de loer ligt. Wie een massasprint wilde voorkomen, moest hier wat proberen.

Op de weg van Brugge naar De Panne was het nerveus in het peloton en waren er een paar keer kleine scheuren. Definitief breken deed het echter niet. Met nog zo’n honderdtwintig kilometer te gaan was het pak dan ook zo goed als volledig, toen er een grote valpartij plaatsvond. Tot de slachtoffers behoorden onder anderen Marta Bastianelli en Letizia Paternoster, die de wedstrijd moest verlaten. De wedstrijd werd na de val overigens even geneutraliseerd, maar toen de weg weer vrij was, werd de koers hervat.

Waaiers

In de kilometers die volgden, ontstond er niet meteen een kopgroep. Mieke Dockx (Lotto Dstny) reed even voor de meute uit, maar echt wegrijden was in haar eentje een onmogelijke taak. Ze werd dan ook weer ingelopen. Pas op zeventig kilometer kwam er wat meer actie, toen het voorzichtig even op de kant ging in het peloton. Pas tien kilometer later ontplofte de koers echt. Het ging door toedoen van Team DSM opnieuw op de kant en nu werd er niet meer ingehouden.

Elisa Balsamo, Lorena Wiebes, Alice Barnes, Shari Bossuyt, Maike van der Duin, Julie De Wilde, Christina Schweinberger, Pfeiffer Georgi, Megan Jastrab en Amalie Dideriksen scheidden zich op dit moment af van de rest. Daarachter vormde zich een achtervolgende groep, maar zij zouden niet meer terugkeren. De tien breidden hun voorsprong langzaam maar zeker verder uit en bij het ingaan van de laatste twintig kilometer was het al lang en breed duidelijk dat zou zouden strijden om de zege.

Team DSM trekt door

Georgi en Jastrab, de twee vertegenwoordigers van Team DSM vooraan, staken op tien kilometer van het einde de lont in het kruidvat. Na een bocht naar links gaven ze gas, wat meteen tot een breuk leidde in de kopgroep. Van der Duin, Sweinberger, De Wilde en Barnes zaten in het tweede deel. Laatstgenoemde leek nog op te willen schuiven, maar toen ze naar links stuurde, tikte ze tegen het achterwiel van Schweinberger aan en schoof onderuit. De Wilde kon de Britse niet meer ontwijken en viel over haar heen.

Team DSM, dat het overtal had in de kopgroep, begon vervolgens om de beurt aan te vallen. Eerst Jastrab, daarna Georgi. Het was laatstgenoemde die weg wist te komen op zo’n zeven kilometer van de streep. De andere leden van de kopgroep keken even naar elkaar, waardoor de Britse meteen een flinke voorsprong pakte. Ze stampte stevig door en zou met ruime voorsprong naar de zege soleren.