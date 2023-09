maandag 25 september 2023 om 08:47

George Jackson sprint bij afwezigheid De Kleijn en Syritsa naar zege in Langkawi

George Jackson heeft maandag de derde etappe van de Tour de Langkawi op zijn naam geschreven. In een etappe van ruim 183 kilometer naar Baling was de jonge Nieuw-Zeelander van Bolton Equities Black Spoke de snelste van een uitgedund peloton, waarin eerdere ritwinnaars Arvid de Kleijn en Gleb Syritsa niet meer aanwezig waren.

De derde etappe kende namelijk meer dan 3.000 hoogtemeters onderweg. Deze lagen vooral in de eerste helft van de rit, waarin twee beklimmingen van meer dan 14 kilometer lang lagen. Tien renners kleurden de vlucht, met daarbij onder meer Adne van Engelen, Simon Carr, Paul Double, de nieuwe bergtruidrager Simon Pellaud en Jambaljamts Sainbayar.

Van die tien bleven in de finale uiteindelijk zes koplopers over. Zij leken te gaan strijden om de ritoverwinning in Baling, maar door stevig achtervolgingswerk van Bolton Equities en Corratec-Sella Italia kwam er acht kilometer voor de finish toch een samensmelting.

Omdat pure sprinters als De Kleijn en Syritsa gelost waren, zagen meerdere renners hun kans om nog aan te vallen. Die demarrages hadden geen succes, waardoor het alsnog een sprint werd. In die sprint trok de 23-jarige George Jackson aan het langste eind. Hij is de man-in-vorm, want in de recente Tour of Taihu Lake won hij nog twee etappes en het eindklassement.