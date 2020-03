George Bennett zet Giro uit hoofd: “Ik ga mij voorbereiden op juni” zondag 22 maart 2020 om 17:07

George Bennett zit vanwege de verspreiding van het coronavirus al ruim tien dagen in quarantaine in Andorra, waar de Nieuw-Zeelander van Jumbo-Visma er het beste van probeert te maken. Ook Bennett heeft zijn twijfels over de hervatting van het seizoen. Tegen Cyclingnews vertelt hij zich te richten op juni. De Giro d’Italia heeft hij al uit het hoofd gezet.

“Het wordt een heel raar seizoen, want als je in juni niet in vorm bent dan ga je een lastig seizoen tegemoet. Ik ga mijzelf dus voorbereiden op juni”, laat Bennett weten. De Giro d’Italia was zijn hoofddoel dit seizoen, daar zou hij kopman zijn. “Dat was een grote kans voor mij. Ik weet dat gesproken wordt over de Giro eind mei, maar ik geef het geen schijn van kans dat dat gaat gebeuren. Ik twijfel ook of de Olympische Spelen doorgaat en we krijgen mogelijk een Tour de France in augustus.”

“Het wordt heel rommelig en interessant. Sommige renners hebben daar talent voor, maar anderen moeten zich afsluiten en heel hard trainen”, aldus Bennett. “Deze periode zullen we ons de rest van ons leven herinneren. De waarheid is dat je teleurgesteld kan zijn dat wedstrijden worden afgelast, maar je moet de situatie wel respecteren. Miljoenen mensen zitten nu vast in hun huizen.”

Zwift geen ideale oplossing

Een van de oplossingen voor de profs is om binnen te fietsen op de rollerbank, mogelijk in combinatie met het programma Zwift. Al gaat dat lichtgewicht Bennett niet zo goed af. “Ik heb in die wedstrijden nog geen top-10 kunnen rijden, wat nogal deprimerend is. Die races zijn nog best lastig”, zegt hij.

“De ploeg heeft ons verteld dat we lange tijd niet zullen koersen. We moeten ons op dit moment geen zorgen maken over trainingen en niet proberen om op een laag gewicht te blijven. Als we weer aan de slag mogen, hebben we wel de kracht nodig om dat te doen. We doen nu wat we kunnen en maken lol”, geeft Bennett aan. “De ploeg doet het geweldig. Zij focussen zich op onze mentale en fysieke gesteldheid en zij moedigen ons aan om de fiets aan de kant te zetten tijdens deze periode.”

Bennett en zijn vriendin denken ook aan een tijdelijke terugkeer naar Nieuw-Zeeland in deze moeilijke periode, maar de bezorgdheid is groot. “De grootste angst die we hebben gaat over reisverboden. We proberen dat dus zo lang mogelijk uit te stellen”, aldus Bennett. “We zouden in Nieuw-Zeeland ook in thuisquarantaine moeten. Dat is niet zo’n groot probleem, maar wisselen we dan de huidige situatie om voor dezelfde situatie in Nieuw-Zeeland? Dat weet niemand en niemand kan dat zeggen.”