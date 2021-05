George Bennett: “Zelf had ik gehoopt misschien ietsje sneller te zijn”

Jumbo-Visma zag Edoardo Affini en Tobias Foss zaterdag naar de tweede en derde plaats snellen in de openingstijdrit in Turijn. De Nederlandse formatie eindigde zelfs met drie renners in de top-10. Klassementskopman George Bennett moest het dan weer doen met een 52ste plaats.

De 31-jarige Bennett had na afloop gemengde gevoelens. “Het was voor ons als ploeg een goede dag. Zelf had ik gehoopt misschien ietsje sneller te zijn. Achteraf gezien heb ik tijd gewonnen op wat jongens en niet al te veel verloren op de concurrentie. Het overgrote deel van de klassementsmannen staat kort bij elkaar”

De Nieuw-Zeelandse klimmer verloor over een afstand van 8,6 kilometer 41 seconden op ritwinnaar Filippo Ganna en finishte in de buurt van Girofavorieten Simon Yates en Egan Bernal. Bennett verloor wel meer dan twintig seconden op João Almeida en Remco Evenepoel, de twee klassementskopmannen bij Deceuninck-Quick-Step.

Ploegenklassement

De Giro duurt echter nog drie weken en dus is er nog van alles mogelijk. Bennett: “Dit was natuurlijk pas de eerste dag van drie lange weken. We hebben nog geen tien kilometer gereden en moeten er nog meer dan drieduizend.” Vandaag krijgen de renners een vlakke etappe voorgeschoteld van Stupinigi naar Novara.

Met Affini (tweede), Foss (derde) en Jos van Emden (zesde) reden drie renners van Jumbo-Visma zaterdag een toptijd. Dat levert de formatie meteen de leidersplaats op in het ploegenklassement, waarin ze negen en dertien seconden beter doen dan respectievelijk INEOS Grenadiers en Deceuninck-Quick-Step.

