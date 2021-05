Giro 2021: Jumbo-Visma leidt ploegenklassement na ereplaatsen van Affini en Foss

Edoardo Affini en Tobias Foss zetten Jumbo-Visma meteen op de kaart in de openingstijdrit van de Giro d’Italia. In de straten van Turijn deed even later alleen wereldkampioen Filippo Ganna nog beter. “Ik heb me helemaal kapotgereden”, waren de eerste woorden van de Italiaan.

Met een tijd van 8’57” nestelde Edoardo Affini (foto onder) zich helemaal bovenaan het klassement. Al moesten concurrenten als Evenepoel en Ganna dan nog hun tijdrit afwerken. “Ik ben tevreden met deze prestatie”, reageerde de Italiaan. “Dit was uiteraard een snelle tijdrit en om een goede chrono neer te zetten, moest je je helemaal kapot rijden. Dat is ook wat ik gedaan heb.”

Affini vond dat hij de negen kilometer goed had ingedeeld. “Al kan je hier moeilijk over indelen spreken. Het was gewoon voluit van start tot finish. Toch had ik het gevoel dat ik voor de laatste drie kilometer nog wat kracht in de benen had overgehouden. Maar dit is zo veeleisend voor het lichaam….”

Foss: “Verrast dat er zoveel publiek was”

Ook zijn jonge Noorse ploegmakker Tobias Foss (inzetfoto) deed het uitstekend met een derde tijd. “Ik heb op mezelf gefocust en een goede prestatie neergezet. Het resultaat dat dan volgt is alleen maar een extraatje. Na de Tirreno ben ik wat ziek geworden, maar in de Ronde van het Baskenland ging het steeds beter. Daarna heb ik me voorbereid via een hoogtestage op de Teide.”

Foss vertelde ook nog geschrokken te zijn toen hij vanuit de teambus de eerste renners zag vertrekken onder de aanmoedigingen van een massa toeschouwers. “Dat had ik echt niet verwacht. Maar we hebben het publiek het voorbije jaar ontzettend gemist. Dit geeft ons een extra boost.”

Ploegenklassement

Naast Affini en Foss deed overigens ook Jos van Emden het prima met een zesde tijd. Dat levert Jumbo-Visma meteen de leidersplaats op in het ploegenklassement, waarin ze negen en dertien seconden beter doen dan respectievelijk INEOS Grenadiers en Deceuninck-Quick-Step.