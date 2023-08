‘George Bennett verlaat UAE Emirates, mogelijke overstap naar Soudal Quick-Step’

George Bennett rijdt in 2024 niet meer voor UAE Emirates. Dat schrijft Ciro Scognamiglio, journalist bij La Gazetto dello Sport, op X. Soudal Quick-Step zou een van de (voornaamste) kandidaten zijn om de Nieuw-Zeelander over te nemen.

De Belgische ploeg zoekt naar klimknechten om de kern rond Remco Evenepoel te versterken. Bennett vervulde die rol in het verleden bij Jumbo-Visma. Sinds 2022 heeft de inmiddels 33-jarige renner die taak ook bij UAE Emirates, maar daar heeft hij voorlopig zijn oude niveau nog niet gehaald. Vorig jaar viel hij vroeg uit in de Tour de France, terwijl hij dit jaar zelfs nog helemaal geen grote ronde reed. Onlangs werd hij wel zevende in de Ronde van Oostenrijk.

Soudal Quick-Step heeft ook interesse in Mikel Landa, die welwillend staat tegenover een overstap. Patrick Evenepoel, de vader en manager van Remco Evenepoel, hoopt dat de ploeg rond zijn zoon nog versterkt wordt. Hij liet onlangs zijn onvrede blijken in meerder interviews. “Er werden nog geen betere klimmers aangetrokken”, zei hij in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Er waren jongens bereid om te komen, maar allerlei omstandigheden gooiden blijkbaar roet in het eten. We weten niet hoe de vork precies in de steel zit. Ik denk dat het dan toch logisch is dat we ons vragen beginnen te stellen.”

