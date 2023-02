George Bennett (UAE Emirates) waarschuwt: “Tournederlaag heeft ons beter gemaakt”

Tadej Pogačar won in 2020 en 2021 de Tour de France, maar werd vorig jaar afgetroefd door Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard. De Sloveen van UAE Emirates aast dit jaar dus op sportieve revanche. “Voor ons is die nederlaag in de Tour eigenlijk iets goeds geweest”, geeft zijn ploeggenoot George Bennett aan in gesprek met Velonews.

Bennett, die in het verleden uitkwam voor Jumbo-Visma maar inmiddels bezig is aan zijn tweede seizoen in dienst van UAE Emirates, legt uit dat zijn ploeg nu nog meer kijkt naar de details. “In het verleden wist Tadej zijn wedstrijden op pure klasse te winnen, maar inmiddels kijken ook wij naar details qua materiaal, training, voeding… enzovoort.”

“Tadej is nog steeds de beste renner van de wereld”

“We hebben alles opnieuw bekeken en ik denk dat het van ons een veel betere ploeg heeft gemaakt. Voor ons is die nederlaag in de vorige Tour dus eigenlijk iets goeds geweest en het beste wat Tadej kon overkomen. Hij werd geklopt door een team dat elk klein detail beter op orde had.”

Bennett heeft zeer veel vertrouwen in zijn Sloveense kopman. “Tadej is voor mij nog steeds de beste renner van de wereld, maar het draait niet alleen om het hebben van de beste renner ter wereld. Dat is iets waar wij mee om moeten gaan.”