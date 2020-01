George Bennett: “Niet gekomen voor een achtste plaats” zondag 26 januari 2020 om 10:15

George Bennett hoopte stiekem nog enkele plaatsen op te schuiven in het klassement, maar de Nieuw-Zeelander van Jumbo-Visma werd uiteindelijk achtste in de Tour Down Under. Bennett bleek op de flanken van Willunga Hill niet in staat om de vele tempowisselingen te volgen.

De slotetappe werd gekleurd door een omvangrijke kopgroep van 26 renners, met daarbij onder meer de latere ritwinnaar Matthew Holmes, Luke Rowe en Bert-Jan Lindeman. Die laatste liet zich in de finale uitzakken om zijn kopman Bennett te helpen, maar de ronderenner kende niet de beste dag uit zijn carrière.

“De ploeg was erg sterk. Niet alleen vandaag, maar ook de rest van de week. We zijn hier niet om achtste te worden, maar het is wat het is. Ondanks het resultaat was het een erg leuke week met de jongens. Ik ben blij om te zien hoe we als ploeg hebben gereden. Ik heb vandaag veel geleerd en die lessen neem ik mee naar de toekomst.”

Ploegleider Addy Engels zag net als Bennett een sterke ploeg. “Het team reed fantastisch vandaag, zoals eigenlijk de hele week al het geval is. De ploeg heeft George tot het einde ondersteund, maar helaas was hij niet sterk genoeg om mee te strijden met de beste renners. Het is wat het is. Willunga Hill is een eerlijke finish.”