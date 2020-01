Verbaasde Matthew Holmes: “Nog nooit een klim opgereden” zondag 26 januari 2020 om 08:44

Richie Porte was jarenlang onklopbaar op Willunga Hill en de Australiër maakte ook vandaag indruk op de flanken van de drie kilometer lange helling, waardoor hij zich eindwinnaar mag noemen van de Tour Down Under 2020. De ritzege ging echter naar een renner van Lotto Soudal. Matthew Holmes verbaasde de tegenstand én zichzelf op Willunga Hill.

De 26-jarige Holmes is bezig aan zijn eerste seizoen voor Lotto Soudal, nadat hij jarenlang uitkwam voor het kleinere Madison Genesis. Voor de Brit is het een bijzondere zege, aangezien het zijn eerste is bij de profs. “We hadden vandaag geen plan uitgestippeld, maar ik zat samen met Jonathan Dibben in de kopgroep.”

Landgenoot Dibben offerde zich vervolgens volledig op voor Holmes. “Hij reed de hele tijd op kop, waardoor ik me afzijdig kon houden. We werkten goed samen”, aldus Holmes, die met een minuut voorsprong begon aan de tweede en laatste passage van Willunga Hill. De coureur van Lotto Soudal werd echter nog voor de top ingerekend door de opkomende Porte.

“Of ik een klimmer ben? Geen idee”

De kopman van Trek-Segafredo reed vroege vluchter Holmes pardoes voorbij, in de hoop een dubbelslag te slaan op de top van Willunga Hill. De Brit bleek echter in staat om Porte te volgen en naar de zege te sprinten. “Of ik een klimmer ben? Geen idee, ik had nog nooit een beklimming opgereden. Het lijkt erop dat het me wel ligt.”

Holmes bezorgde zijn ploeg Lotto Soudal alweer de derde ritzege in deze Tour Down Under, na twee eerdere sprintzeges van Caleb Ewan. “Ik kan nu een beetje relaxen en Caleb straks helpen tijdens de Cadel Evans Great Ocean Road Race”, zo besluit de verrassende ritwinnaar op Willunga Hill.