Bennett klimt naar vijfde plek: "Hoop nog te stijgen in het klassement" donderdag 23 januari 2020

George Bennett heeft zich in de derde etappe van de Tour Down Under op kunnen werken naar de vijfde plek in het algemeen klassement. De kopman van Jumbo-Visma finishte als negende in de rit, in het groepje dat achter ritwinnaar Richie Porte over de streep kwam in Paracombe. “Ik had gehoopt op een beter resultaat”, zegt Bennett na afloop.

“We wisten dat het vechten voor de plaatsen zou worden naar de voet van de klim”, aldus de klimmer uit Nieuw-Zeeland na de 1,7 kilometer lange Torrens Hill. “Die korte inspanningen zijn niet echt mijn ding. Toch heb ik een goede poging ondernomen. Ik hoop dat ik de komende dagen nog mogelijkheden krijg om te stijgen in het klassement.”

‘George was sterk, maar op Porte stond geen maat’

Addy Engels is Down Under de ploegleider van dienst, hij zag een moeizame voorbereiding op de slotklim. “We zaten niet zo goed gegroepeerd als gisteren, maar dat was ook onmogelijk door alle hectiek. Gelukkig kregen we George toch nog in goede positie voor het begin van de klim. George was sterk, maar op Porte stond geen maat. Het is goed dat hij in het groepje van klassementsrenners op vijf seconden finishte”, zegt Engels.

In het klassement heeft Bennett na drie dagen een achterstand van veertien seconden op leider Porte. Zondag is de volgende (en direct ook laatste) kans voor de klimmers, dan staat de traditionele rit naar Willunga Hill op het programma.