George Bennett: “Mijn persoonlijke ambities voor de Tour laat ik thuis” woensdag 24 juni 2020 om 20:02

Vorige week werd bekend dat George Bennett dit najaar alsnog met Team Jumbo-Visma naar de Tour de France zal gaan. De Nieuw-Zeelander vervangt Laurens De Plus, die volgens de ploeg niet op tijd fit raakt voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Bennett was aanvankelijk voorzien als kopman voor de Giro d’Italia en zal hierdoor zijn persoonlijke ambities een jaar in de ijskast moeten zetten.

Voor Bennett is de switch een tegenvaller, al ziet hij het ook als een kans om als onderdeel van een team iets bijzonders te bereiken. “Er zijn enorme voors en tegens aan verbonden”, vertelt hij in een interview met Cyclingnews . “Aan de ene kant is het spannend om deel uit te maken van een team dat probeert de gele trui te winnen, maar natuurlijk blijf ik een topsporter en wil ik ook zelf voor een klassement rijden. Er zijn dus gemengde gevoelens en het is moeilijk te zeggen of het ene beter is dan het andere. Het is gewoon anders”, geeft hij aan.

De jacht op geel in dienst van Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk spreekt hem erg aan. “Het is spannend om er deel van uit te maken. Ik moet gewoon mijn persoonlijke ambities voor de Tour thuislaten”, vervolgt hij. “Natuurlijk is dat moeilijk. Als klassementsrenner laat je dat niet zomaar los en zeg je ‘oké laat maar gaan’. Uiteindelijk doe ik wat het team van mij vraagt en dat ga ik proberen zo goed mogelijk te doen.”

Hij gelooft in de kansen van zijn ploeg. “Op papier hebben we een geweldig team. Dat maakt me enthousiast”, geeft hij aan. “We hebben geen dubbele agenda’s en we doen niet aan lead-outs. Er is maar één doel : we zijn er om het klassement te winnen.”

De 30-jarige Bennett kan ermee leven om zijn doelen voor een jaar uit te stellen. “Het is een gek jaar, maar ik weet dat ik volgend jaar alsnog naar de Giro ga. Misschien had ik dan geen twee Tours op rij willen missen. Ook al ga ik dit jaar in de hoedanigheid van helper”, filosofeert hij hardop. “Ik weet dat ik volgend jaar zeker niet naar de Tour ga, omdat mijn grote doelen de Giro en de Olympische Spelen zullen zijn.”