George Bennett: “Ik voel me al veel beter dan vlak na mijn crash” zondag 30 augustus 2020 om 10:37

De ploegleiding van Jumbo-Visma kan opgelucht ademhalen: George Bennett kwam gisteren ten val in een spekgladde afdaling én tijdens de laatste drie kilometer, maar voelt zich alweer een stuk beter. “Ik heb er vertrouwen in dat het alleen maar schaafwonden zijn”, aldus de Nieuw-Zeelander.

“We besloten de afdaling te neutraliseren, maar het was zo glad dat ik alsnog viel. Ik voel me momenteel nog niet zo goed als voor de Tour, maar wel veel beter dan na mijn crash. Ik heb er vertrouwen in dat de blessures me niet zullen afremmen op de fiets. Het was echt een krankzinnige etappe. Ik heb nog nooit over zulke gladde wegen gekoerst.”

“Het was in droge omstandigheden al een hectische etappe, maar nu was het helemaal chaotisch door de natte wegen. Het heeft hier al drie maanden niet geregend en opeens was er wel regen. We besloten onze verantwoordelijkheid te nemen en de koers te neutraliseren, alleen Astana wilde niet meewerken.”

Vandaag zijn de weergoden de renners gunstiger gezind. “We zijn blij als we op droge wegen kunnen koersen en de eerste week hebben afgewerkt. Het belangrijkste is dat Tom (Dumoulin, red.) en Primož (Roglič, red.) de etappe schadevrij zijn doorgekomen. We staan er nog altijd goed voor”, aldus Bennett.