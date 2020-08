George Bennett: “Iedereen is aan het winnen, dus dat wilde ik ook” woensdag 12 augustus 2020 om 20:04

Nadat Wout van Aert al zegevierde in de Dauphiné, verhoogde George Bennett de feeststemming bij Jumbo-Visma door Gran Piemonte te winnen. “Dit voelt goed”, reageerde de Nieuw-Zeelandse renner na de aankomst.

“Ik had maar twee wedstrijden waarin ik voor mijn eigen kansen kan rijden, vandaag en zaterdag. Voor al het andere heb ik een dienende rol in onze ploeg, waarin we de beste renners ter wereld hebben”, zei Bennett. “Ik had nu een mogelijkheid en die wilde ik graag pakken. Ik ben erg blij dat het me vandaag lukte. Ik vertelde de jongens dat ik het wilde proberen en ze deden geweldig hun werk. Onderweg vertelde de ploegleiding via de radio dat Wout had gewonnen in de Dauphiné. Hij wint overal, iedereen is aan het winnen en daar wilde ik ook deel van uitmaken!”

Dat hij had gewacht met zijn beslissende aanval tot het zwaarste deel van de wedstrijd, vertelde de Nieuw-Zeelander die drie jaar geleden, in de Tour of California, voor het laatst een keer had gewonnen. “Ik was namelijk bang dat het parcours niet zwaar genoeg was. Dus ik vroeg de jongens om de koers zo hard mogelijk te maken. Dat deden ze goed. Alle jongens hielden me de hele dag in positie. Paul (Martens) en Koen (Bouwman) achtervolgden en Chris (Harper) maakte de koers hard op het laatste deel van de klim.”

Op de klim van La Morra zag hij eerst Vincenzo Nibali aanvallen. “Ik zag dat hij wat stilviel en toen ik dat doorhad, ging ik. Ik was wat bang in de afdaling, want het was half nat, half droog. Dat is altijd gevaarlijk. Je weet niet hoe hard je kan doorrijden. Dus ik probeerde het zo rustig mogelijk te doen, maar ging alsnog heel hard.”