maandag 11 september 2023 om 14:38

George Bennett bevestigt vertrek bij UAE Emirates: “Mooie, maar ook moeilijke momenten”

George Bennett zal volgend jaar niet meer uitkomen voor UAE Emirates. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport kwam vorige maand al met dit nieuws naar buiten, maar nu heeft Bennett ook van zich laten horen op Instagram. “Het is tijd om verder te gaan”, aldus de Nieuw-Zeelander.

De inmiddels 33-jarige Bennett komt sinds 2022 uit voor UAE Emirates, daarvoor reed hij liefst zeven seizoenen voor Jumbo-Visma. In dienst van de Nederlandse formatie was de klimmer zeer belangrijk als meesterhelper van kopmannen Primoz Roglic, Wout van Aert en Jonas Vingegaard en boekte hij zelf ook mooie resultaten. Zo won Bennett in 2017 de Tour of California, in 2020 Gran Piemonte en was hij drie jaar geleden ook tweede in de Ronde van Lombardije.

In het tenue van UAE Emirates wist hij dit hoge niveau niet te halen. Bennett werd bij de ploeg gehaald als klimluitenant van kopman Tadej Pogacar. Vorig jaar viel hij echter vroeg uit in de Tour de France, terwijl hij dit jaar helemaal geen grote ronde reed. Onlangs werd hij nog wel zevende in de Ronde van Oostenrijk en zesde in de Ronde van Burgos.

“Ik heb de laatste jaren enkele mooie, maar ook moeilijke momenten beleefd. Ik wil de geweldige groep met renners bedanken, voor de lol die we hebben meegemaakt onderweg. Het was geweldig om nieuwe mensen te ontmoeten en vrienden te maken, maar het is nu tijd om verder te gaan. Nogmaals bedankt!”, laat Bennett nu weten via social media.

Nieuwe bestemming

Het is nog onduidelijk waar de sportieve toekomst van Bennett ligt. Zijn naam werd in verband gebracht met Soudal Quick-Step, maar teammanager Patrick Lefevere vertelde een maand geleden in een column dat de transfer van de ervaren coureur niet zo concreet is als er eerder is geschreven. “In de pers verschijnen nu veel verhalen dat we George Bennett zouden binnenhalen om volgend jaar de klimtrein te versterken. Tot nader order: op dit moment is hij mij alleen maar langs alle kanten aangeboden door managers.”