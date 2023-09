vrijdag 1 september 2023 om 18:53

Geoffrey Soupe verrast wielerwereld én zichzelf: “Verbaasd dat niemand mij inhaalde”

De sprintersrit richting Oliva kende een verrassende winnaar. Geoffrey Soupe (TotalEnergies) zat in de laatste bocht op kop en gaf deze plek niet meer weg. De Franse lead-out verslaat zo de grote namen in de sprint en wint etappe zeven. “Ik dacht niet dat dit mogelijk was”, jubelt de Fransman na de meet.

Aan de meet kwam Orluis Aular nog heel dichtbij, maar de Franse Geoffrey Soupe liet niemand over hem heen komen. De Fransman, die normaal als lead-out fungeert, kan het zelf amper geloven. “Ik dacht niet dat dit mogelijk was. Het ging zo snel in de sprint, maar het was heel nerveus in de finale. We hadden veel rotondes en de wind speelde een grote rol. Dat ik een sprint in een grote ronde win, wat bijzonder.”

De Fransman zou oorspronkelijk niet eens aan de start staan van de Vuelta a España. Door een valpartij van Alexis Vuillermoz werd Soupe toch opgenomen in de selectie. Een rit winnen is voor Soupe dan ook een droom. “Ik heb een virus gehad in het begin van de ronde van Spanje. Ik had dus nooit verwacht dat ik hier kon winnen.”

Soupe kreeg de rol van lead-out toebedeeld. In Oliva zat hij toch ineens zelf in kansrijke positie. “Een sprint aantrekken is een vak apart, maar de overwinning nu zelf pakken is een ongelooflijk moment. Het was in principe ook voor Van Gestel, maar hij zat er niet bij. Ik zat in de laatste bocht op kop en ik was verbaasd dat er niemand achter mij kwam. Het is ongelooflijk.”