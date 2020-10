Geoffrey Soupe twee jaar langer bij Total Direct Energie donderdag 8 oktober 2020 om 13:40

Total Direct Energie heeft het contract van Geoffrey Soupe met twee jaar verlengd. De Fransman blijft daardoor tot minstens eind 2022 in dienst van het ProTeam.

Soupe is bezig aan zijn eerste jaar bij Total Direct Energie. Hij tekende vorig jaar een eenjarig contract en kwam over van Cofidis, waar hij sinds 2015 in dienst reed.

De 32-jarige sprintaantrekker was in die jaren vaak gekoppeld aan kopman Nacer Bouhanni, die Cofidis vorig jaar eveneens verliet voor Arkéa-Samsic. Voor Soupe was er geen plek bij Cofidis, dat voor dit jaar vol inzette Elia Viviani en diens vaste knechten.

Bij Total Direct Energie is Soupe de sprintloods van Niccolo Bonifazio, die een ritzege behaalde in Parijs-Nice (etappe 5). Dat was echter zonder de hulp van Soupe.