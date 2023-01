Geoffrey Soupe schiet na twaalf jaar weer raak in La Tropicale Amissa Bongo

Geoffrey Soupe heeft de eerste etappe van La Tropicale Amissa Bongo (2.1) op zijn naam geschreven. De Fransman van TotalEnergies, wiens laatste profzege dateerde van La Tropicale Amissa Bongo 2011, was na 122 kilometer de snelste van een uitgedund peloton. De Belg Louis Blouwe (Bingoal WB) werd tweede, Antonio Angulo (Burgos-BH) eindigde op de derde plaats.

De organisatie van La Tropicale Amissa Bongo kon dit jaar rekenen op de deelname van drie ProTeams: Burgos-BH, Bingoal WB en TotalEnergies. Daarnaast stonden er vooral landenteams uit Afrika aan het vertrek. De rittenkoers in Gabon, die voor het eerst sinds 2020 plaatsvindt, begon met een 122 kilometer lange rit van Bitam naar Oyem. De etappe was relatief vlak, maar in de finale moest twee keer een venijnige puist (0,8 km aan 7,4%) overwonnen worden. De top van de laatste helling lag op drie kilometer van de streep.

Al na enkele kilometers reden twee renners weg uit het peloton: Paul Daumont (selectie Burkina-Faso) en El Houcaine Sabbahi (selectie Marokko). Zij reden even samen vooruit, totdat ze het gezelschap kregen van Isiaka Cissé (selectie Ivoorkust) en Aurélien Achetkueyinyi (selectie Kameroen). Moet zijn vieren breidden ze hun voorsprong uit tot viereneenhalve minuut.

Aparicio maakt de sprong

Door het werk van Bingoal WB slonk het gat al snel weer tot onder de minuut. Op dat moment, met nog zo’n 45 kilometer voor de boeg, besloot Achetkueyinyi zijn medevluchters achter te laten. Hij reed een tijdje solo op kop, maar kreeg al gauw het gezelschap van Mario Aparicio (Burgos-BH). Althans, voor een moment. De Spanjaard liet de Kameroener vrijwel direct achter en ging alleen door.

Aparicio breidde zijn voorsprong op het peloton uit tot een minuut, maar na de eerste finalehelling was daar al flink vanaf geknabbeld. Paul Ourselin (TotalEnergies) kon zodoende de oversteek maken. Het bleek een nutteloze actie, want het uitgedunde pak vatte het kopduo nog voor de laatste beklimming weer in de kraag. Bingoal WB en de Eritrese selectie voerden de groep aan.

Eerste zege sinds 2011

Op de laatste klim stond de deur achteraan wagenwijd open, maar van voren wist niemand weg te rijden. Een uitvalspoging van opnieuw Ourselin werd daarna geneutraliseerd. We kregen zo een sprint met een gedecimeerd peloton. Geoffrey Soupe toonde zich in die spurt de snelste. Voor de 34-jarige Fransman van TotalEnergies was het zijn eerste zege sinds 25 januari 2011, toen hij ook de openingsrit van La Tropicale Amissa Bongo wist te winnen.