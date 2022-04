Geoffrey Bouchard blijft nu wél vooruit: “Dacht veel aan de Giro van vorig jaar”

Geoffrey Bouchard reed tijdens de openingsrit van de Tour of the Alps urenlang vooruit, maar werd op de valreep nog bijna gegrepen door het aanstormende peloton. Uiteindelijk hield hij net genoeg over om zijn eerste profzege binnen te halen “Wat een begin”, zegt de Fransman na afloop van de eerste etappe vol ongeloof in het flashinterview.

“Ik deed Tour of the Alps vorig jaar ook al en toen veel plezier gehad”, aldus Bouchard, die vorig jaar als elfde eindigde in de vierdaagse rittenkoers. “Ik ga voor een klassement, want dit jaar hebben we een goed team met meer sterke renners. Het was dus niet echt het plan”, zegt de 30-jarige renner, die in het begin van de rit meeglipte met de vroege vlucht en de laatste 25 kilometer solo reed.

“We reden met z’n zessen weg op het vlakke, met tegenwind. We deden het rustig”, legt Bouchard de tactiek van de ontsnappers uit. “Ik kende de finish. In het laatste circuit had ik veel tegenwind. Ik bleef trappen en ging vol gas op het kleine klimmetje met nog vier kilometer te gaan. Ik had een klein gaatje op de streep. Perfect.” Het peloton, waar Pello Bilbao de sprint won, strandde uiteindelijk op vijf seconden.

Giro d’Italia 2021: vlucht met Bouwman

Wanneer wist de coureur van AG2R Citroën dat de zege binnen was? Op driehonderd meter van de streep. Ik dacht veel aan de Giro d’Italia van vorig jaar, toen ik op vierhonderd meter van de streep gepakt werd door de kopmannen. Vandaag lukte het”, zegt een geëmotioneerde Bouchard, die doelt op de negende etappe van de Ronde van Italië. In deze rit naar Campo Felice slokte ritwinnaar Egan Bernal Bouchard en zijn vluchtgenoot Koen Bouwman in de diepe finale op. De Fransman werd uiteindelijk 22ste, Bouwman vijftiende.