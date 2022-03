Gent-Wevelgem: Intermarché-Wanty-Gobert met Girmay én herstelde Kristoff

Alexander Kristoff doet dan toch mee aan Gent-Wevelgem. De Noor moest eerder deze week, vanwege ziekte, nog verstek geven voor de E3 Saxo Bank Classic en stond aanvankelijk ook voor zondag niet op de startlijst, maar uiteindelijk maakt hij wel degelijk deel uit van de selectie van Intermarché-Wanty-Gobert. Kristoff zal het kopmanschap delen met Biniam Girmay.

In 2019 wist Kristoff Gent-Wevelgem te winnen door John Degenkolb in de sprint van een omvangrijke groep te kloppen. “Natuurlijk heb ik goede herinneringen aan mijn overwinning van drie jaar geleden, en deze zondag zal ik met veel ambitie aan de start verschijnen van mijn tiende Gent-Wevelgem. Ik voel me weer gezond, nadat ik woensdagnacht wakker werd met koorts, waardoor ik de E3 noodgedwongen over moest slaan.”

“Misschien speelt dit in mijn voordeel zondag, omdat ik frisser aan het vertrek sta dan voorgaande jaren, zonder die lastige koers in de benen”, ziet Kristoff het positieve van de situatie in. “Ik bewonder de indrukwekkende prestatie van Biniam Girmay afgelopen vrijdag in zijn eerste grote Vlaamse klassieker, waarmee hij eens temeer zijn grote potentieel toonde.”

“Zondag verwacht ik hem van voren tegen te komen in de finale en dit idee maakte me nog optimistischer. Met Biniam in ons team groeien onze kansen om met een goed resultaat te behalen”, gaat Kristoff door over Girmay, die zijn laatste Vlaamse klassieker van dit voorjaar rijdt. Maandag keert de Eritreeër terug naar zijn thuisland om even uit te rusten en zijn familie te zien.

Naast Kristoff en Girmay staan Andrea Pasqualon, Adrien Petit, Kevin Van Melsen, Aimé De Gendt en Taco van der Hoorn aan het vertrek voor Intermarché-Wanty-Gobert.