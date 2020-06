“Gemiddeld dertig procent minder loon voor profs die nieuw contract willen afsluiten” woensdag 3 juni 2020 om 09:43

Belgisch sporteconoom Wim Lagae, wielerexpert en verbonden aan de KULeuven, windt er geen doekjes om. “Rennerslonen zullen door het coronavirus terugvallen naar het niveau van tien, vijftien jaar geleden.” Makelaars adviseren hun renners alvast om “niet te wachten in geval van een goed aanbod.”

“De laatste cijfers waarover we beschikken, is dat wereldwijd de marketingbudgetten met 30 tot 35 procent gaan dalen”, vertelt Wim Lagae aan Het Nieuwsblad. “Het zou vreemd zijn, mocht dit bij de sponsors van wielerploegen anders zijn. Voetbal vangt nog veel op via mediarechten en inkomsten van ticketing. Met het huidige zwakke businessmodel is dat in het wielrennen niet het geval.”

En dat zal volgens Lagae ook zijn impact hebben op de rennerscontracten. “De lonen gaan, na dertig jaar van constante groei, terugvallen naar het niveau van tien, vijftien jaar geleden”, voorspelt Lagae. “Zelfs bestaande contracten zullen bij sommige ploegen opnieuw onderhandeld worden. Hou maar rekening met een gemiddelde daling van dertig procent. De onderhandelingsmacht ligt niet meer bij de renners.”

“Niet te lang wachten”

Het is niet overal kommer en kwel. Sommige teams hebben hun budget voor 2021 al rond en moeten niets inleveren. Maar de meeste ploegen wachten nog af omdat ze zelfs nog niet weten of hun sponsors de verplichtingen voor dit jaar zullen nakomen. Laat staan dat ze al zekerheid hebben voor volgend jaar.

“Ik hou nu al rekening met een recessie”, zegt Yannick Prevost. Prevost is manager van onder meer Oliver Naesen, die onlangs zijn contract bij AG2R verlengde. “Wij hebben alvast onze renners geadviseerd om niet te wachten in het geval er een goed aanbod komt. Bijna tachtig procent van het budget van een team gaat naar lonen. Als die budgetten dalen, zullen dus ook de lonen dalen.”