Gemengde gevoelens bij Pogacar na derde plek: “Ik sprintte voor de winst in Luik” zondag 4 oktober 2020 om 19:45

Tadej Pogačar eindigde bij zijn tweede deelname aan Luik-Bastenaken-Luik als derde. De Tourwinnaar maakte deel uit van een kopgroep van vijf die ging sprinten voor de zege, maar door een manoeuvre van Julian Alaphilippe was Pogačar kansloos. “Ik heb wat gemengde gevoelens na deze finish”, zegt de jonge Sloveen.

“Ik voelde mij de hele dag goed”, blikt Pogačar terug. “De ploeg heeft hard gewerkt en ik kon mee met het selecte groepje. In de laatste rechte lijn voelde ik mij geweldig toen ik begon met sprinten. Ik sprintte echt voor de winst, maar een moment veranderde alles. Ik ben vooral blij dat ik niet ben gevallen en dat ik kon finishen.”

Uiteindelijk kwam Pogačar, mede door de rare sprint van Alaphilippe, als vierde over de streep. Omdat de wereldkampioen gedeklasseerd en dus mocht de kopman van UAE Emirates als derde het podium op. “Het was een eer om mee te doen in Luik-Bastenaken-Luik. Het is een geweldige koers. Vorig jaar was ik al achttiende en dat ik vandaag meedoe om de zege is mooi. Ik wil zeker nog terugkomen en het nog een keer proberen.”