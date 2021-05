Gemengde gevoelens bij nummer twee Cimolai: “Gemiste kans op een zege”

Davide Cimolai won dan wel de massasprint van de derde etappe in de Giro d’Italia in Canale, hij moest het doen met de tweede plaats. Het peloton was er namelijk niet in geslaagd om vroege vluchter Taco van der Hoorn bij te halen. “Dit is een gemiste kans op een ritzege in de Giro”, aldus Cimolai.

De Italiaan van Israel Start-Up Nation had het in de heuvelzone wel moeilijk, geeft hij toe. “Vandaag heb afgezien op de klimmetjes. Vooral de voorlaatste klim was zwaar, maar ik wist te overleven en in het peloton te blijven”, legt Cimolai uit. “Aan het einde begon ik als eerste aan de sprint en daarom ben ik blij met mijn tweede plaats, omdat ik renners als Sagan, Viviani en Gaviria versla.”

“Maar op hetzelfde moment ben ik ook teleurgesteld, want dit is een gemiste kans op een ritzege in de Giro”, aldus de sprinter, die ploegmaat Patrick Bevin vijfde zag worden. “We zullen er de komende dagen weer voor gaan, maar helaas kunnen we de tijd niet terugdraaien en deze uitslag veranderen.”