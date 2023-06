Gemengde gevoelens bij Mathieu van der Poel na tijdrit in Baloise Belgium Tour

Mathieu van der Poel hinkte op twee gedachten na de tijdrit in de Baloise Belgium Tour. Aan de ene kant was de Nederlander blij met het gevoel en zijn wattages, aan de andere kant had hij gehoopt dichter bij de overwinning te komen. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Van der Poel zou in Beveren vrijdag 15 seconden tekort komen om Søren Wærenskjold van de dagzege te houden. Wel nam hij de leiderstrui over van Jakobsen en koestert hij nu een voorsprong van een seconde op de Noor. “Een goede uitgangspositie voor morgen, dat was het allerbelangrijkste.”

“Ik ben ook tevreden over het gevoel. De vorm is goed en over mijn wattages ben ik tevreden. Ik word dag voor dag beter. In het tweede deel kon ik ook nog versnellen met tegenwind.”

Toch is er ook ergens een beetje teleurstelling: “Ik had gehoopt dichter bij de winnaar te zitten. Maar ja, in het tweede deel van de rit speelde aero ook meer een rol. Tijdrijden is ook niet echt mijn specialiteit.”

Vooruitblik

Zaterdag staat de koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour op het programma. Wat hij daarvan verwacht? “Het zal een open wedstrijd worden. Nog veel renners kunnen het klassement winnen en het is sowieso een lastige dag. Het mooiste zou zijn om nog wat seconden te pakken.”