Gemengde gevoelens bij Betsema: “Balen dat ik niet win, maar blij met leiding in klassement”

Denise Betsema moest in de Superprestige Boom genoegen nemen met een tweede plek achter Aniek van Alphen. Wel gaat ze na vandaag alleen aan kop van de Superprestige, want haar directe concurrente Ceylin del Carmen Alvarado kwam niet verder dan een zevende plek. “Ik baal heel erg, maar ik ben heel blij dat ik nu aan de leiding sta in het klassement”, zei de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal in het flashinterview na afloop.

Betsema reed halverwege de wedstrijd alleen vooruit, maar kreeg af te rekenen met een lekke band. “Ik moest een stuk doorrijden op een zachte tube, dat was echt balen”, vertelt de Texelse, die wel weer terug wist te keren bij Aniek van Alphen en samen met haar aan de slotronde begon. “Daar had je die zandbak. Wie daar het eerste in zou rijden, zou waarschijnlijk winnen. Dat wist ik. Ik zette alles op alles, maar omdat ik de balkjes niet kan springen, verlies je het. Het is superbalen dat ik het niet kon afmaken.”

Het werd uiteindelijk een sprint, waarbij Van Alphen vanaf de kop aan kon gaan. “Ik had eigenlijk in mijn hoofd dat de meet iets verder zou liggen. Daar verkeek ik me toch een beetje op. Na de bocht was de streep er heel snel al. Ik kwam gewoon echt te kort en ik denk dat we alsnog een hele mooie winnares hebben. Maar ik had daar toch liever zelf gestaan.”

Gokken

Heeft Betsema zich vergaloppeert toen ze na haar lekke band terug wilde keren bij Van Alphen? “Misschien wel een beetje, maar je wilt ook niet het risico lopen dat je niet meer terugkeert. Het is gokken en hopen dat je genoeg overhoudt. Ik voelde me echt nog wel goed, maar ik redde het net niet bij die zandbak.”