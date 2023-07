Geletruidrager Yates wilde lead-out doen voor Pogacar: “Bleek lastig met mijn 58 kilo”

De gele trui is na de tweede etappe van de Tour de France nog altijd in het bezit van Adam Yates. Op weg naar San Sebastián kwam zijn leidende positie nooit echt in het gevaar. “Het was een goede dag”, zegt de Brit op de site van zijn ploeg UAE Emirates.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“We hebben zowat de hele dag gecontroleerd. Niemand hielp ons, maar dat was geen verrassing”, aldus Yates. De 30-jarige renner maakte in de laatste kilometers onderdeel uit van een groep van zo’n 25 renners, met daarbij ook ploeggenoot Tadej Pogacar. Laatstgenoemde zou uiteindelijk naar een derde plaats sprinten, net achter Wout van Aert. Victor Lafay ging er na een late uitval met de zege vandoor.

“In de finale werd het nog wat hectisch. We probeerden Tadej goed te brengen, zodat hij wat bonificatieseconden kon pakken. Maar ik merkte dat het met mijn 58 kilo behoorlijk lastig was om een lead-out te doen op een biljartvlakke aankomst. Ik besloot achter hem (Pogacar, red.) te blijven om te verhinderen dat andere renners in zijn wiel konden gaan zitten. Dat was dat. Het was een goede dag.”

Overigens trok Yates op de Jaizkibel, de laatste beklimming van de dag, wel de sprint aan voor Pogacar. De Sloveen kwam als eerste boven en pakte zo acht bonificatieseconden. Dat waren er drie meer dan zijn concurrent Jonas Vingegaard, die de top als tweede rondde.

Lees ook: Tadej Pogacar imiteert boze, met bidon smijtende Wout van Aert: “Like a child!”