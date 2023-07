Geletruidrager Jonas Vingegaard is op zijn hoede: “Ik verwacht veel aanvallen”

Jonas Vingegaard wist dinsdag ongenadig hard uit te halen in de enige tijdrit van de Tour de France en heeft nu een zeer mooie buffer op zijn grote concurrent Tadej Pogacar, maar de Deen van Jumbo-Visma heeft de gele trui absoluut nog niet binnen. Vingegaard is op zijn hoede voor de koninginnenrit naar Courchevel.

In de koninginnenrit van Saint-Gervais-les-Bains naar Courchevel wachten met de Col des Saisies (13,5 km aan 5,2%), Cormet de Roselend (20,3 km aan 6,1%), Côte de Longefoy (6,7 km aan 7,5%) en de Col de la Loze (28,6 km aan 6%) vier serieuze beklimmingen. Frans Maassen, de ploegleider van Jumbo-Visma, noemde het voor de start al de ‘zwaarste rit van de laatste tien jaar’.

Wat verwacht de gele man eigenlijk van de zwaarste etappe van deze Ronde van Frankrijk? “Ik verwacht vandaag veel aanvallen. Het is de zwaarste dag van deze Tour de France. We moeten klaar zijn en ervoor vechten. We zullen alles geven”, klinkt het in gesprek met Eurosport.

De laatste klim van de dag, de gevreesde Col de la Loze, kent geen geheimen voor Vingegaard. “Ik ben de Col de la Loze één keer eerder opgereden. Het is een zeer lange en steile beklimming. Het is een klim die me goed moet liggen. Ik kijk er wel naar uit.”