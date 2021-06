Geletruidrager Alaphilippe: “Ik wil van elke seconde genieten”

Julian Alaphilippe koerst vandaag, na zijn ritzege op de Côte de la Fosse aux Loups in Landerneau, in de gele trui. De Fransman wil zoveel mogelijk genieten van zijn tijd in het geel, maar denkt uiteraard ook aan een tweede ritzege.

De renners finishen vandaag, na een nieuwe etappe over Bretons grondgebied, op de Côte de Mûr-de-Bretagne. Een ideale rit voor geletruidrager Alaphilippe, is de conclusie na het bestuderen van het parcours. “Of ik denk aan de ritzege? Ik ga het zeker proberen. Ik wil elke dag alles geven. De eerste Tourweek is heel erg belangrijk voor en ik ben nog meer gemotiveerd voor de etappe van vandaag.”

De renner van Deceuninck-Quick-Step wil echter ook genieten van zijn tijd in het geel, zo vertelde hij vlak voor de start van rit twee. “Het is een speciaal moment en ik ben ook erg blij met het feit dat ik nu al een etappezege op zak heb. Ik hoop uiteraard op goede benen en zal er alles aan doen om het geel te behouden. Het is een van de mooiste dingen in de wielersport.

“Ik had al de regenboogtrui en heb nu ook de gele trui in mijn bezit. Ik wil van elke seconde genieten”, aldus Alaphilippe, die in het klassement twaalf seconden voorsprong heeft op Michael Matthews. Primož Roglič is de nummer drie op veertien tellen.