Gele trui voor Lotte Kopecky: “Voelde dat ik iets over had op de slotklim”

Lotte Kopecky heeft voor het eerst in haar carrière de gele trui gepakt in de Tour de France Femmes. Zondag was de Belgische kampioene van SD Worx als eerste in Clermont-Ferrand na een venijnige demarrage op de Côte de Durtol. “Op de slotklim voelde ik dat ik iets over had”, erkende Kopecky na afloop. “Ik dacht dat iemand mij ging volgen, maar dat gebeurde niet.”

“De gele trui had ik al lange tijd in mijn gedachten”, lacht de winnares van de eerste etappe. “Ik grapte er al wat weken over met vrienden dat het tijd was om geel te pakken. Het is geweldig dat ik het heb kunnen doen. Ik voelde op de slotklim dat ik iets over had en daarna ging het vooral naar beneden. Ik wist: Als ik mijn power behoud, dan pakken ze mij niet terug.”

Bij SD Worx is Kopecky niet de enige kopvrouw, met ook klassementsrenster Demi Vollering en sprintster Lorena Wiebes. “We hadden twee strategieën”, geeft ze toe. “We dachten ook aan Lorena. Als zij mee kon over de klim, dan gingen we voor haar in de sprint. Maar ik mocht ook mijn eigen kans gaan en ben blij dat ze mij deze kans hebben gegeven.”

Wiebes sprintte achter Kopecky nog wel naar de tweede plaats. “Het is een geweldig jaar voor de ploeg. In de ploegbus lachen we er ook om, dat we al zo vaak eerste en tweede zijn geworden. We zijn super sterk en het is mooi om zo te koersen. Het wordt morgen heel speciaal in de gele trui. Ik kijk ernaar uit”, aldus de Belgische.

Lees ook: Tour Femmes 2023: Lotte Kopecky soleert naar eerste gele trui, Lorena Wiebes tweede

Lorena Wiebes: “Hier mogen we trots op zijn”

De tweede plaats in de openingsrit was dus voor Lorena Wiebes. “Ik denk dat we hier trots op mogen zijn”, reageerde zij kort na de finish bij de NOS. “Het is altijd goed om iemand alleen voorop te hebben, want dan weet je zeker dat je wint. Daarachter trok Demi nog de sprint aan, waardoor het een mooi een-tweetje is zo.”

“We hadden verschillende plannen en dit was er een van”, geeft Wiebes toe. “Iedereen wachtte op de laatste klim, dat was in mijn voordeel. Maar nu ben ik ook tevreden.”