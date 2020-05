Gele droom voor Esteban Chaves: “Ik hoop ooit de Tour te winnen” donderdag 21 mei 2020 om 14:33

Esteban Chaves eindigde al eens op het podium van de Giro d’Italia en Vuelta a España, maar kende nog geen succes in de Tour de France. De Colombiaan van Mitchelton-Scott droomt echter hardop van Tourwinst. “Ik heb het de ploeg ook laten weten”, zo vertelt de renner in een interview met Deportes W.

De inmiddels 30-jarige Chaves reed slechts één keer de Ronde van Frankrijk. In 2017 moest hij na drie weken koers genoegen nemen met een 62e plaats in het eindklassement, maar de klimmer was toen nog niet topfit na een hardnekkige knieblessure en vier maanden inactiviteit. “Ik heb als renner moeilijke momenten meegemaakt, maar ben altijd sterker teruggekomen.”

“Ik hoop vanaf nu alleen nog maar sterker te worden. Ik wil nog eens de Tour rijden met de ambitie om de ronde te winnen”, aldus een bijzonder ambitieuze Chaves. De winnaar van de Ronde van Lombardije 2016 stond enkele jaren te boek als een wereldtopper, maar kreeg toen last van de Ziekte van Pfeiffer. Sindsdien heeft Chaves moeite om de ontstane verwachtingen in te lossen.

Meerdere opties

Nu de UCI de volledige wielerkalender heeft gepubliceerd voor de resterende maanden van 2020, hoopt Chaves op een snelle herstart van de competitie. “De UCI is echter afhankelijk van de nationale overheden. De overheden beslissen uiteindelijk of wielerkoersen wel of niet doorgaan”, is Chaves realistisch. “Het is nog te vroeg om echt vooruit te plannen.”

Mocht de Tour de France (29 augustus-20 september) doorgaan in het najaar, dan is het maar de vraag of Chaves aan de start zal staan van de eerste etappe in en rond het Zuid-Franse Nice. Zijn ploeg Mitchelton-Scott heeft nog geen definitieve selectie op papier en de formatie kan – naast Chaves – ook rekenen op de gebroeders Adam en Simon Yates.