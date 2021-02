Geld voor Vuelta-start in Utrecht is bijna bij elkaar

Het benodigde geld om de Vuelta a España in 2022 in Utrecht te laten beginnen, is bijna bij elkaar. Als de gemeenteraad van de Domstad instemt met een extra bijdrage, is het alleen nog wachten op goedkeuring van een subsidieaanvraag bij het Rijk. Dat meldt het AD vrijdag.

De Ronde van Spanje was in 2020 normaal gesproken in Nederland van start gegaan, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. Omdat de start dit seizoen al was toegewezen aan Burgos, zet de gemeente Utrecht samen met het bedrijfsleven, de provincie en de Brabantse overheden nu in op 2022. 2,1 miljoen euro extra is nodig om de ronde definitief binnen te kunnen halen.

Het bedrijfsleven, de provincie Utrecht en de Brabantse partners trokken eerder al extra geld uit voor de uitgestelde Vuelta-start en de Utrechtse wethouder van Economische Zaken Verschuure stelt de gemeenteraad nu voor dat ook te doen. Als de raad, waar een ruime meerderheid voor de extra bijdrage is, akkoord gaat, is 1,9 miljoen euro aan extra geld binnen.

Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag voor de laatste 200.000 euro ligt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een ‘kansrijke aanvraag’, volgens wethouder Verschuure. Naar verwachting beslist de wedstrijdorganisatie van de Vuelta rond donderdag 1 april welke stad in 2022 de start van de ronde krijgt.