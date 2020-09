Gehavende Poels: “Op de rustdag kijken hoe het ervoor staat” vrijdag 4 september 2020 om 08:55

Wout Poels rijdt al sinds de openingsrit rond met een gebroken rib en een gekneusde long. De renner van Bahrain McLaren probeert momenteel vooral te overleven, in de hoop nog te verbeteren gedurende de Tour. “Op de rustdag zullen we kijken hoe het ervoor staat”, zo reageert Poels bij de NOS.

De 32-jarige klimmer kwam donderdag als 156e over de streep, in de laatste bus met sprinters als Caleb Ewan, Sam Bennett en Cees Bol. “Vandaag ging het wel lekker in de gruppetto. Dat was goed. Ik voel wel dat alles iets beter kan bewegen, maar als het hard gaat voel ik mijn longen en rib wel. Dat is niet echt optimaal.”

“Het is met ademen nog niet zoals het moet zijn. De artsen zeggen dat het geen kwaad kan en dat het vanzelf over gaat. Maar om elke dag een Tourrit te rijden, dat is niet iets wat je normaal zou doen. Ik zal het tot de rustdag (aankomende maandag, red.) proberen en dan zullen we vervolgens kijken hoe het ervoor staat”, aldus Poels.

“Het heeft geen nut als ik niet meer van waarde kan zijn voor de ploeg”

De Limburger wil niet ten koste van alles de Ronde van Frankrijk uitrijden. “Het heeft geen nut als ik niet meer van waarde kan zijn voor de ploeg. Dan kan ik beter naar huis gaan, herstellen en andere doelen maken. Ik ben alleen nu nog bezig met de Tour. Ik hoop op beterschap de komende dagen. We zullen een beslissing nemen op de rustdag.”

Poels kreeg afgelopen woensdag nog de Prijs voor de Strijdlust na de vijfde etappe richting Privas. Aangezien er in de vlakke rit geen vluchtersgroep was en ook niemand een serieuze demarrage plaatste, werd Poels uitgeroepen tot de meest strijdlustige renner van de dag. Hij reed vooral in de achtergrond.