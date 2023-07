Gehavende Nathan Van Hooydonck voelt zich beter: “Heb veel geluk gehad”

Video

Even leek het vervolg van de Tour de France van Nathan Van Hooydonck in gevaar te komen nadat hij hard tegen de grond ging tijdens de vijftiende etappe. De rustdag heeft de Belg echter duidelijk goed gedaan, en is voor de camera van WielerFlits positief over zijn herstel.

“Ik voel me tien keer beter dan afgelopen zondag”, verklaarde Van Hooydonck. “Ik voelde me verschrikkelijk na mijn val, ik heb volgens mij een half uur lopen janken omdat ik dacht dat het klaar was. Ik had zoveel pijn aan mijn heup en nek. Maar ik wilde absoluut niet stoppen, ik moest die dag gewoon doorkomen. Als het gisteren niet ging was het niet anders, maar nu voelt het oké.”

Toch houdt de 27-jarige renner ook een slag om de arm over zijn lichamelijke gesteldheid. “Het is zeker nog niet voorbij. Ik moet in bed altijd nog mijn hoofd optillen, want de spieren in mijn nek zijn heel stijd door die klap. Al bij al heb ik het er goed van afgebracht. Het kon net zo goed einde seizoen zijn, of nog erger, maar daar wil ik niet over nadenken. Ik heb heel veel geluk gehad, en dat besef ik”, zei hij.