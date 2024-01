zondag 14 januari 2024 om 16:05

Puck Pieterse legt zich neer bij overmacht Brand op NK: “Niet mijn beste wedstrijd”

Video Met een tweede plaats op het NK Veldrijden kan Puck Pieterse goed leven. Ze slaagde er dan weliswaar niet in haar titel te verdedigen, maar aan Lucinda Brand viel niets te doen, zo liet ze na de finish van de titelstrijd in Hoogeveen weten aan WielerFlits. “Je zag dat ze vooral op de rechte stukken wat meer power had.”

“Het was niet mijn beste wedstrijd”, erkent Pieterse ruiterlijk. “Ik had een goede start en reed waar ik wilde rijden, maar Lucinda was vandaag wat sneller. Je zag dat ze vooral op de rechte stukken wat meer power had. Je moet er altijd vertrouwen in houden, maar ik kwam naar mijn idee niet heel lekker in de wedstrijd.”

Pieterse werd dan op een goede minuut gereden door Brand, het zorgt echter niet voor paniek bij het Amersfoortse multitalent. “Dit verandert niet per se iets aan mijn voorbereiding op het WK. Ik denk dat ik gewoon vertrouwen moet hebben in hoe het nu loopt. Het was nu ook geen slechte wedstrijd, hè. Een kampioenschap is altijd een wedstrijd apart. Ik ga dinsdag op stage in Spanje, daar gaan we met het team goed trainen. Ik zal de komende dagen wat rust nemen en daarna ga ik volle bak trainen.”